В полиции рассказали подробности ДТП под Усть-Лабинском
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Сообщение о
По предварительным данным, водитель 1959 года рождения на автомобиле ГАЗ при развороте столкнулся с попутно двигавшимся Chevrolet, под управлением мужчины 1994 года рождения. После столкновения ГАЗ опрокинулся. Произошло возгорание автомобилей, сообщили
В результате ДТП водителя Chevrolet, водителя и трех пассажиров автомобиля ГАЗ доставили в больницу.
Проводится проверка. Устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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