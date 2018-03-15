Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
РФ быстро отреагировала на высылку дипломатов из Британии
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15:58 (мск), источник: Кубань 24

В полиции рассказали подробности ДТП под Усть-Лабинском

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин поступило 15 марта около 10:00.

По предварительным данным, водитель 1959 года рождения на автомобиле ГАЗ при развороте столкнулся с попутно двигавшимся Chevrolet, под управлением мужчины 1994 года рождения. После столкновения ГАЗ опрокинулся. Произошло возгорание автомобилей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водителя Chevrolet, водителя и трех пассажиров автомобиля ГАЗ доставили в больницу.

Проводится проверка. Устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Усть-Лабинском в ДТП с двумя машинами пострадали пять человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фоторепортаж: Поиски пропавшей девочки в Сочи
Фоторепортаж: Финал чемпионата России по художественной гимнастике в Сочи
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Звезды устроили флешмоб под новую песню Филиппа Киркорова
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь