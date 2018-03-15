Никита Михалков получил легкую травму в Нижнем Новгороде 15 марта
Никита Михалков получил легкую травму в Нижнем Новгороде 15 марта 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.
Никита Михалков получил легкую травму в Нижнем Новгороде 15 марта 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.
Доверенное лицо кандидата на должность Президента России, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков прибыл в Нижний Новгород сегодня. С утра он провел дебаты в нижегородском телецентре сначала в телестудии каналов «Россия-1» и «Россия-24», потом на радио. После этого Никита Михалков отправился в региональный избирательный штаб кандидата на встречу с волонтерами.
Как выяснил корреспондент НИА «Нижний Новгород», перед поездкой на дебаты с Никитой Михалковым произошел неприятный инцидент. В штаб он приехал с корсетом на шее, на затылке был пластырь. Михалков рассказал о том, что он поскользнулся и упал сегодня утром.
«Упал, когда выходил из машины уже по приезду в Нижний Новгород. Было очень скользко. Сделали перевязку, заклеили пластырем затылок, сделали МРТ, чтобы не было гематомы. Я сильно ударился головой», — сообщил Никита Михалков. Сейчас он чувствует себя нормально.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.