В Башкирии бабушка насмерть замерзла в собственном доме
7 февраля 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов деревни Нижний Чат Янаульского района. Следственный комитет начал доследственную проверку.
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