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14:04 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии бабушка насмерть замерзла в собственном доме

7 февраля 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела женщины в одном из домов деревни Нижний Чат Янаульского района. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Как предварительно установлено, вечером 7 февраля соседка обнаружила тело 66-летней односельчанки в доме с печным отоплением. Погибшая при жизни страдала тяжелым неврологическим заболеванием. Предварительная причина смерти — переохлаждение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РБ.

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