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15:47 (мск), источник: Фонтанка

На проспекте Испытателей забил фонтан высотой с многоэтажный дом

Водопроводная труба лопнула в Приморском районе Петербурга днем 15 марта. Фонтан холодной воды бьет на высоту 10−12 этажей.

Источник: читатель «Фонтанки» Василий

Фото с проспекта Испытателей в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Дефект образовался возле 24 дома у трамвайных путей, вода заливает проезжую часть. В ГУП «Водоканал» сообщили, что аварийная бригада выехала на место.

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