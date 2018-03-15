В Башкирии налетчики ограбили салон сотовой связи, проломив дверь топором
В Стерлитамаке задержали троих налетчиков, которые ограбили салон сотовой связи, проломив дверь топором.
В Стерлитамаке задержали троих налетчиков, которые ограбили салон сотовой связи, проломив дверь топором.
Как сообщает республиканское Управление МВД России, украдено телефонов на сумму 65 тысяч рублей.
Предварительно установлено, что трое злоумышленников проникли в салон на улице Худайбердина с целью ограбления.
-В ходе оперативно розыскных мероприятий по ориентировке дежурной части Управления МВД России по городу Стерлитамаку полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны трое подозреваемых. Получены признательные показания, — добавили в
У подозреваемых изъяли мобильные телефоны и орудие взлома — топор. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждено уголовного дела (ч.2 ст. 158 УК РФ).
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