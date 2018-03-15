В Башкирии налетчики ограбили салон сотовой связи, проломив дверь топором

Как сообщает республиканское Управление МВД России, украдено телефонов на сумму 65 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что трое злоумышленников проникли в салон на улице Худайбердина с целью ограбления.

-В ходе оперативно розыскных мероприятий по ориентировке дежурной части Управления МВД России по городу Стерлитамаку полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны трое подозреваемых. Получены признательные показания, — добавили в пресс-службе ведомства.