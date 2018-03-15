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15:59 (мск), источник: Фонтанка

Лопнувшую трубу на Варшавской починили

Энергетики закончили ремонт трубопровода в Московском районе Петербурга, накануне оставившего с остывающими батареями жителей семидесяти домов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», 15 марта все работы на Варшавской улице, 41/4, где накануне вечером кипятком залило проезжую часть, были завершены досрочно. Аварийно-восстановительная бригада заменила три метра 400-миллиметровой трубы. К одиннадцати утра тепло поступало к домам в штатном режиме. Тем не менее, для того, чтобы оно дошло до батарей, управляющим компаниям нужно переключить задвижки на внутридомовых системах.

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