Лопнувшую трубу на Варшавской починили
Энергетики закончили ремонт трубопровода в Московском районе Петербурга, накануне оставившего с остывающими батареями жителей семидесяти домов.
Энергетики закончили ремонт трубопровода в Московском районе Петербурга, накануне оставившего с остывающими батареями жителей семидесяти домов.
Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», 15 марта все работы на Варшавской улице, 41/4, где накануне вечером кипятком залило проезжую часть, были завершены досрочно.
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