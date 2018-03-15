Жительница Кишинева вышла из дома выбросить мусор и провалилась в канализацию

Инцидент произошел 14 марта в столице на улице Яловенской: жительница Кишинева вышла из дома, чтобы выбросить мусор.

Не заметив открытый канализационный колодец, она провалилась в него. Упав с высоты примерно в 3 метра, она не смогла выбраться, ей на помощь были вызваны спасатели, сообщает realitatea.md.