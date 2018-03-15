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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Кишинева вышла из дома выбросить мусор и провалилась в канализацию

Вытаскивать из колодца 65-летнюю женщину пришлось спасателям.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 14 марта в столице на улице Яловенской: жительница Кишинева вышла из дома, чтобы выбросить мусор.

Не заметив открытый канализационный колодец, она провалилась в него. Упав с высоты примерно в 3 метра, она не смогла выбраться, ей на помощь были вызваны спасатели, сообщает realitatea.md.

При падении пострадавшая сломала ноги. Прибывшие на место спасатели за 10 минут вытащили обездвиженную 65-летнюю женщину из канализационного колодца.

Пострадавшая была госпитализирована.

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