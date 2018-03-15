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17:13 (мск), источник: Интерфакс

Найденные на юге Москвы похожие на бомбу цилиндры оказались картонными

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Найденные на бывшем московском автозаводе «ЗИЛ» муляжи взрывных устройств не представляли опасности, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

Исследование изъятых цилиндров показало, что они не содержат каких-либо взрывчатых или других веществ, представляющих угрозу жизни и здоровья, сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, отметил он, предметы весьма похожи на взрывные устройства, поскольку представляли собой скрепленные липкой лентой картонные цилиндры с запаянными в них проводами. По данным источника, цилиндры обнаружил местный охранник, который сообщил о находке экстренным службам.

Не исключено, что этот инцидент был проверкой предприятия на антитеррористическую устойчивость, добавил источник.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы накануне изъяли подозрительные цилиндры в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца на территории бывшего автомобильного завода «ЗИЛ» на юге Москвы, их исследуют саперы.

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