Найденные на юге Москвы похожие на бомбу цилиндры оказались картонными

Источник: РИА "Новости"

Исследование изъятых цилиндров показало, что они не содержат каких-либо взрывчатых или других веществ, представляющих угрозу жизни и здоровья, сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, отметил он, предметы весьма похожи на взрывные устройства, поскольку представляли собой скрепленные липкой лентой картонные цилиндры с запаянными в них проводами. По данным источника, цилиндры обнаружил местный охранник, который сообщил о находке экстренным службам.

Не исключено, что этот инцидент был проверкой предприятия на антитеррористическую устойчивость, добавил источник.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.