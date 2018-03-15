Полицейские прокомментировали смерть костанайки 8 Марта
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Международный женский день в Костанае убита 48-летняя женщина. Факт подтвердили в
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Международный женский день в Костанае убита 48-летняя женщина. Факт подтвердили в
Сейчас по факту смерти жительницы Костанайской области, 1969 года рождения, ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».
«8 марта, около 23.00 часов, в Костанайскую городскую больницу была доставлена 48-летняя потерпевшая с телесными повреждениями, в результате чего женщина скончалась не приходя в сознание», — прокомментировали в ведомстве.
Сейчас, по информации
Других подробностей полицейские пока не раскрывают.
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