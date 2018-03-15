Полицейские прокомментировали смерть костанайки 8 Марта

Источник: Kazinform

Сейчас по факту смерти жительницы Костанайской области, 1969 года рождения, ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

«8 марта, около 23.00 часов, в Костанайскую городскую больницу была доставлена 48-летняя потерпевшая с телесными повреждениями, в результате чего женщина скончалась не приходя в сознание», — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас, по информации пресс-службы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления.