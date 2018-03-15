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14:20 (мск), источник: Kazinform

Полицейские прокомментировали смерть костанайки 8 Марта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Международный женский день в Костанае убита 48-летняя женщина. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Сейчас по факту смерти жительницы Костанайской области, 1969 года рождения, ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство».

«8 марта, около 23.00 часов, в Костанайскую городскую больницу была доставлена 48-летняя потерпевшая с телесными повреждениями, в результате чего женщина скончалась не приходя в сознание», — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас, по информации пресс-службы, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления.

Других подробностей полицейские пока не раскрывают.

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