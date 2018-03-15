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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Якутске при взлете из самолета выпало почти десять тонн груза

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Якутске при вылете из аэропорта у самолета, перевозившего груз драгоценных металлов сорвало створку люка. Инцидент произошел днем в четверг.

После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщалось, что воздушное судно благополучно совершил посадку в аэропорту Маган.

Известно, что самолет прошел предполетную подготовку. Техники входят в состав экипажа этого судна. После проверки они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание лайнера.

Согласно документу, самолет был исправен и готов к полету.

В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что после срыва створки на взлетно-посадочную полосу вывалился груз.

По сообщениям СМИ, речь идет о золоте.

Как пишет sakhaday.ru, полиция обыскивала прохожих и водителей в районе аэропорта.

В соцсетях сразу стали появляться фотографии вывалившихся на землю предметов, которые по форме напоминают слитки.

Позднее ИА YakutiaMedia сообщило, что с летного поля собрали 172 слитка золота, весом по 20 килограммов каждый. Груз сдали под охрану.

Назначена проверка. На место ЧП выехали транспортные прокуроры.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неправильно зафиксированного груза. Пострадавших нет.

Десять тонн ценного груза

Как рассказали в Следственном комитете, самолет Ан-12 в Якутии вез почти десять тонн ценного груза.

Драгоценные металлы принадлежат Чукотской горно-геологической компании.

По данным следствия, оторвавшаяся створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков.

Самолет принадлежит авиакомпании «Нимбус» и выполнял рейс Якутск — Красноярск — рудник Купол.

Произошло в первый раз

В московском представительстве Kinross Gold рассказали подробности инцидента. Отмечается, что маршрут самолета был обычным для перевозки грузов с расположенного на Чукотке золото-серебряного месторождения Купол.

Перевозили сплав Доре золото-серебросодержащий, преимущественно серебряный.
Станислав Бородюк
глава представительства компании

По его словам, сейчас груз собран и находится под охраной.

Он затруднился сказать, был ли самолет старым или нет, а также будет ли компания менять перевозчика.

«Раньше такого никогда не происходило. Все решения будут приниматься нашей компанией по результатам тщательного расследования инцидента», — добавил собеседник агентства.

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