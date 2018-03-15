Силовики задержали экс-чиновника из Миасса Дениса Перевалова
Сегодня, 15 марта, в Челябинске силовики задержали
Сегодня, 15 марта, в Челябинске силовики задержали
Денис Перевалов является одним из фигурантов уголовного дела по факту незаконного выделения земли в поселке Сыростан.
Сегодня следователи готовятся предъявить ему обвинения, а завтра, 16 марта, ожидается передача в суд ходатайства о заключении Дениса Перевалова под стражу.
Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, сегодня он направлялся из Миасса в Челябинск по рабочим делам и был задержан силовиками.
Сейчас Денис Перевалов работает директором и заместителем директора в двух предприятиях, принадлежащих бывшему
Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков факт задержания подтвердил, но
Напомним, весной 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту незаконного выделения земельного участка в 15 соток в поселке Сыростан. Городскому бюджету был нанесен ущерб в 130 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела был задержан предприниматель Андрей Юдин. Он входил в преступную группу, состоявшую из должностных лиц городской администрации. Сейчас он находится под домашним арестом.
18 июля 2017 года частном офисе бывшего
В рамках расследования уголовного дела уже были допрошены
Денис Перевалов также уже несколько раз общался со следователями.
И вот новый виток развития событий. Предположительно, при расследовании этого уголовного дела могли появиться новые эпизоды.
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