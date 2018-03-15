Силовики задержали экс-чиновника из Миасса Дениса Перевалова

Денис Перевалов является одним из фигурантов уголовного дела по факту незаконного выделения земли в поселке Сыростан.

Сегодня следователи готовятся предъявить ему обвинения, а завтра, 16 марта, ожидается передача в суд ходатайства о заключении Дениса Перевалова под стражу.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, сегодня он направлялся из Миасса в Челябинск по рабочим делам и был задержан силовиками.

Сейчас Денис Перевалов работает директором и заместителем директора в двух предприятиях, принадлежащих бывшему сити-менеджеру Миасса Станиславу Третьякову. Учитывая, что Перевалов отправлялся в командировку в областной центр, его никто не потерял.

Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков факт задержания подтвердил, но как-либо комментировать происходящее отказался.

Напомним, весной 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту незаконного выделения земельного участка в 15 соток в поселке Сыростан. Городскому бюджету был нанесен ущерб в 130 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела был задержан предприниматель Андрей Юдин. Он входил в преступную группу, состоявшую из должностных лиц городской администрации. Сейчас он находится под домашним арестом.

18 июля 2017 года частном офисе бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова прошли обыски. Силовики осматривали рабочее место Дениса Перевалова и искали документы о выделении земельных участков в поселке Сыростан.

В рамках расследования уголовного дела уже были допрошены экс-начальник МУП «Архитектурно-проектировочный центр» Татьяна Иванникова, глава Миасса Геннадий Васьков и специалист финансового управления администрации Миасса Светлана Велюга.

Денис Перевалов также уже несколько раз общался со следователями.