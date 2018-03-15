«КамАЗ» снес кузовом провода на перекрестке в центре Нижнего

Источник: Newsroom24.ru

«КамАЗ» снес кузовом все провода на перекрестке в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места события.

ДТП произошло днем 15 марта на оживленном перекрестке улиц Ванеева и Генкиной. Самосвал запил поднятым кузовом провода и повредил их.

В результате движение на перекрестке затруднено. В районе обрыва проводов скопилось много троллейбусов, которые не могут продолжить движение.