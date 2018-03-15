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15:13 (мск), источник: Новости Перми

В Перми Mercedes снес остановку «Яблочкова»

Днем 15 марта в районе перекрестка улиц Куйбышева и Хлебозаводская произошло ДТП: водитель внедорожника снес остановку общественного транспорта.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях. Внедорожник иностранного производства врезался в остановочный комплекс «Яблочкова» и снес его.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

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