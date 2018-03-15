В Туапсе задержали 21-летнюю девушку с чемоданом героина
В Краснодарском крае задержали девушку с крупной партией героина.
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В Краснодарском крае задержали девушку с крупной партией героина.
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Задержанная объяснила полиции, что перевозила наркотики для своего знакомого.
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