В Уфе осудят подозреваемого в жестоком убийстве Веры Фойкиной
В Уфе осудят подозреваемого в убийстве Веры Фойкиной, который 5 лет назад зарезал и сжег девушку.
В Уфе осудят подозреваемого в убийстве Веры Фойкиной, который 5 лет назад зарезал и сжег девушку.
Как сообщает прокуратура Башкирии, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего уфимца утверждено.
Мужчину обвиняют в убийстве (ч.1. ст. 105 УК РФ).
— По версии следствия, в октябре 2012 года молодой человек после вечеринки в своей квартире попросил 24-летнюю знакомую помочь с уборкой. Оставшись с потерпевшей наедине, обвиняемый нанёс ей ножевое ранение в область шеи, от которого она скончалась. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник сжег тело жертвы в лесу в Чишминском районе и на следующий день отправился по путевке на Гоа, — рассказали в прокуратуре республики.
Местный житель обнаружил кострище с останками и заявил об этом в полицию. Обвиняемый был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Индии спустя 5 лет. Как сообщал ранее ГорОбзор.ру, мужчина все это время преподавал йогу.
Свою вину он отрицает и настаивает на том, что в тот вечер был под воздействием наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд Советского района Уфы.
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