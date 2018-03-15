В Уфе осудят подозреваемого в жестоком убийстве Веры Фойкиной

Как сообщает прокуратура Башкирии, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего уфимца утверждено.

Мужчину обвиняют в убийстве (ч.1. ст. 105 УК РФ).

— По версии следствия, в октябре 2012 года молодой человек после вечеринки в своей квартире попросил 24-летнюю знакомую помочь с уборкой. Оставшись с потерпевшей наедине, обвиняемый нанёс ей ножевое ранение в область шеи, от которого она скончалась. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник сжег тело жертвы в лесу в Чишминском районе и на следующий день отправился по путевке на Гоа, — рассказали в прокуратуре республики.

Местный житель обнаружил кострище с останками и заявил об этом в полицию. Обвиняемый был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Индии спустя 5 лет. Как сообщал ранее ГорОбзор.ру, мужчина все это время преподавал йогу.