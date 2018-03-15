В петербургской школе 17 детей отравились таблетками
Из петербургской школы госпитализированы 17 учеников. Все они отравились неизвестными таблетками.
Из петербургской школы госпитализированы 17 учеников. Все они отравились неизвестными таблетками.
Как сообщили «РГ» в комитете по образованию
Дети почти сразу почувствовали себя плохо, педагоги вызвали «скорую». Школьников госпитализировали с признаками отравления в несколько больниц города.
Причины случившегося, а также что это были за таблетки, выясняется.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.