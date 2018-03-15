В петербургской школе 17 детей отравились таблетками

Источник: AP 2018

Как сообщили «РГ» в комитете по образованию Санкт-Петербурга, таблетки принесла в школу одна из учениц седьмого класса. По неизвестной пока причине она угостила ими одноклассников.

Дети почти сразу почувствовали себя плохо, педагоги вызвали «скорую». Школьников госпитализировали с признаками отравления в несколько больниц города.