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16:07 (мск), источник: Фонтанка

Два человека остаются в коме после взрыва в жилом доме Петербурга

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на севере Петербурга по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь двух человек.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, в петербургских больницах находятся три человека, получивших тяжелые травмы в доме на Репищевой улице. В эпицентре взрыва оказались монтажники натяжных потолков.

Инцидент случился 9 февраля, но сознание по-прежнему не вернулось к двум специалистам. 42-летнего жителя Петербурга госпитализировали с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом тела и головы площадью 35 процентов. Состояние оценивается как очень тяжелое.

В коме находится и 50-летний житель Всеволожска. У него тоже баротравма, пламенем обожжены 70 процентов головы, туловища, руки и ног, диагностирован ожог дыхательных путей. Медики опасаются давать прогнозы о выздоровлении.

Третий пострадавший, 31-летний житель города Отрадное Кировского района Ленобласти, пришел в себя, но по-прежнему проходит лечение в больнице. С Репищевой его увозили с термическим ожогом 36 процентов головы, шеи, туловища и рук.

Следственный комитет ведет уголовное дело о производстве работ, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). Подозреваемых пока нет. Двое пострадавших опросу не подлежат.

Взрыв газа произошел в жилкомплексе «ДоРеМи». Разрушены десять квартир, частично повреждена наружная стена дома. Причиной считается разгерметизация баллона.

Квартирой, в которой натягивались потолки, владеет 37-летний петербуржец. Он был допрошен в качестве свидетеля.

Напомним, вечером 13 марта взрывом газа был частично разрушен жилой дом на проспекте Народного Ополчения. Пострадали восемь квартир, в больницы увезены три человека. СК возбудил дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ремонтные работы в поврежденном подъезде не проводились, причиной инцидента следствие считает взрыв бытового газа. Жители трех подъездов расселены.

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