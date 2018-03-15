Два человека остаются в коме после взрыва в жилом доме Петербурга
Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на севере Петербурга
Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на севере Петербурга
Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, в петербургских больницах находятся три человека, получивших тяжелые травмы в доме на Репищевой улице. В эпицентре взрыва оказались монтажники натяжных потолков.
Инцидент случился 9 февраля, но сознание
В коме находится и 50-летний житель Всеволожска. У него тоже баротравма, пламенем обожжены 70 процентов головы, туловища, руки и ног, диагностирован ожог дыхательных путей. Медики опасаются давать прогнозы о выздоровлении.
Третий пострадавший, 31-летний житель города Отрадное Кировского района Ленобласти, пришел в себя, но
Следственный комитет ведет уголовное дело о производстве работ, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). Подозреваемых пока нет. Двое пострадавших опросу не подлежат.
Взрыв газа произошел в жилкомплексе «ДоРеМи». Разрушены десять квартир, частично повреждена наружная стена дома. Причиной считается разгерметизация баллона.
Квартирой, в которой натягивались потолки, владеет 37-летний петербуржец. Он был допрошен в качестве свидетеля.
Напомним, вечером 13 марта взрывом газа был частично разрушен жилой дом на проспекте Народного Ополчения. Пострадали восемь квартир, в больницы увезены три человека. СК возбудил дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ремонтные работы в поврежденном подъезде не проводились, причиной инцидента следствие считает взрыв бытового газа. Жители трех подъездов расселены.
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