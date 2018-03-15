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17:05 (мск), источник: Newsroom24.ru

Дерево упало на тракториста в Починковском районе

Мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы.

Дерево упало на тракториста в Починковском районе. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

6 марта в районе нежилой деревни Рябиновка 54-летний тракторист работал на валке леса. Он валил растущее дерево, на котором висело сухое дерево. При падении деревья зацепили еще один сухостой, ствол которого сломался и задел мужчину по голове.

Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломы.

Госинспекция труда проводит расследование несчастного случая.

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