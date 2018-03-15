В Екатеринбурге банда мошенников похитила у четырех банков 60 миллионов рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет банда мошенников, которая похитила у четырех банков 60 миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шести жителей Свердловской области и одного жителя Челябинской. Участники ОПГ совершили более сотни денежных махинаций.

По версии следствия, злоумышленники действовали с мая 2012 года по декабрь 2013 года. Мошенники специально подыскивали лиц низкого социального статуса, испытывающих проблемы с деньгами, после чего убеждали их взять кредит.

— Злоумышленники обещали в крайне короткий срок полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить заемщику вознаграждение в размере 10% от одобренной к выдаче суммы, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После чего обвиняемые подготовили необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике, а именно справку формы 2-НДФЛ и копию трудовой книжки, содержащие ложные сведения о месте работы и размере заработной платы.

Участниками организованной группы также являлись сотрудники служб безопасности банков, более того начальник службы безопасности Департамента безопасности банка, на постоянной основе входящий в состав Кредитного комитета банка. Роль сотрудников банка заключалась в консультировании, какие документы необходимо предоставить для получения кредита, в лоббировании заявки подставных лиц при ее рассмотрении Кредитным комитетом банка, во внесении положительного решения о кредитовании в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок.