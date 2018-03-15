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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону водитель Ford разбил стекла троллейбуса

Ростовчане в социальной сети обсуждают дорожный конфликт, который произошел 15 марта в центре города.

На пересечении Большой Садовой и переулка Семашко дорогу не поделили троллейбус № 22 и автомобиль Ford Transit. По версии одних очевидцев, общественный транспорт подрезал машину, по рассказу других, микроавтобус не захотел пропускать «рогатого», отъезжающего от остановки. Но важно то, что случилось потом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель Ford вышел из машины и стал бить стекла троллейбуса. В результате ему удалось повредить четыре окна, после чего мужчина сел обратно в автомобиль и уехал. От разлетевшихся осколков пострадала женщина, управлявшая общественным транспортом.

Горожане осудили поступок водителя, даже если правда была на его стороне.

— Да что бы там не произошло, но бить стекла общественного транспорта, тем более, там в любом случае были пассажиры… А если бы кто-то из детей пострадал? — возмущается пользовательница Instagram Мила Медведева.

Ростовчане надеются, что хулигана найдут и накажут за этот поступок.

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