Суд продлил домашний арест депутату ЗС НО Александру Бочкареву до 19 мая

Источник: НИА-Нижний Новгород

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 15 марта мера пресечения депутату была продлена еще на два месяца. Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщалось ранее, в январе депутату уже продлевали срок содержания под домашним арестом до 19 марта.

Напомним, что председателя НРО партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест до 19 января 2018 года. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал.