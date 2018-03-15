Суд продлил домашний арест депутату ЗС НО Александру Бочкареву до 19 мая
Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 мая 2018 года. Об этом сообщает объединенная
Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 мая 2018 года. Об этом сообщает объединенная
Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 15 марта мера пресечения депутату была продлена еще на два месяца. Постановление в законную силу не вступило.
Как сообщалось ранее, в январе депутату уже продлевали срок содержания под домашним арестом до 19 марта.
Напомним, что председателя НРО партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест до 19 января 2018 года. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал.
Также напомним, что в ноябре прошлого года Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева депутатских полномочий. 5 марта 2018 года суд отложил рассмотрение дела по данному вопросу до 20 марта в связи с новыми требованиями прокуратуры.
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