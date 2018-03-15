В Петербурге 17 школьников госпитализированы после приема таблеток

«Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей. Сначала были госпитализированы трое, но после все, кто себя плохо почувствовал или сообщил о приеме этих таблеток, были госпитализированы для промывания. Всего 17 человек», — сообщили в четверг «Интерфаксу» в городском комитете по образованию.