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17:05 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге 17 школьников госпитализированы после приема таблеток

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Полтора десятка учеников школы № 97 в Выборгском районе Санкт-Петербурга доставлены в больницу после приема неустановленных таблеток.

«Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей. Сначала были госпитализированы трое, но после все, кто себя плохо почувствовал или сообщил о приеме этих таблеток, были госпитализированы для промывания. Всего 17 человек», — сообщили в четверг «Интерфаксу» в городском комитете по образованию.

Ранее комитет по здравоохранению сообщил о госпитализации шестерых школьников. По данным комитета, один из них находится в тяжелом состоянии.

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