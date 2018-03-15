В Петербурге 17 школьников госпитализированы после приема таблеток
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Полтора десятка учеников школы № 97 в Выборгском районе
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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Полтора десятка учеников школы № 97 в Выборгском районе
«Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей. Сначала были госпитализированы трое, но после все, кто себя плохо почувствовал или сообщил о приеме этих таблеток, были госпитализированы для промывания. Всего 17 человек», — сообщили в четверг «Интерфаксу» в городском комитете по образованию.
Ранее комитет по здравоохранению сообщил о госпитализации шестерых школьников. По данным комитета, один из них находится в тяжелом состоянии.
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