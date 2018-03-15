Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
РФ быстро отреагировала на высылку дипломатов из Британии
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Вдова Олега Табакова на церемонии прощания с актером
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Жириновский объяснил, почему довел до слёз Собчак
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15:50 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

У директора ветеринарного центра в Петербурге украли коллекцию шуб

Злоумышленник унес с собой меха и драгоценности.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге из квартиры директора ветеринарного центра украли коллекцию норковых шуб, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По предварительным данным, 48-летняя женщина заметила следы кражи вечером 14 марта. Позже факт ограбления подтвердили кадры с камер наружного видеонаблюдения.

Злоумышление в надвинутой на глаза бейсболке и в шарфе вошел в парадную около 14.00. Он вскрыл дверь в квартиру петербурженки и унес оттуда четыре норковые шубы и ювелирные украшения. Сумму украденного имущества оценили в 640 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Местонахождение преступника устанавливается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Похороненная» заживо. У парализованной пенсионерки отобрали жилье
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Звезды устроили флешмоб под новую песню Филиппа Киркорова
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь