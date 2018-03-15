У директора ветеринарного центра в Петербурге украли коллекцию шуб

В Петербурге из квартиры директора ветеринарного центра украли коллекцию норковых шуб, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Злоумышление в надвинутой на глаза бейсболке и в шарфе вошел в парадную около 14.00. Он вскрыл дверь в квартиру петербурженки и унес оттуда четыре норковые шубы и ювелирные украшения. Сумму украденного имущества оценили в 640 тысяч рублей.