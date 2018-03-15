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15:56 (мск), источник: dostup1.ru

Для экс-министра соцотношений требуют 10 лет колонии в Челябинской области

Оглашение приговора назначено на 28 марта.

Гособвинение попросило суд отправить на 10 лет в колонию строгого режима бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева, обвиняемого в получении взятки и растрате бюджетных средств, — оглашение приговора назначено на 28 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на старшего помощника прокурора Тракторозаводского района Челябинска Светлану Додонову.

В качестве дополнительного наказания гособвинение настаивает на штрафе в размере 100 млн 250 тыс. рублей.

По версии следствия, с декабря 2013 года по февраль 2014 года бывший врио министра социальных отношений Олег Бехтерев получил 5 млн рублей от директора коммерческой организации Ирины Кем за заключение госконтрактов по завышенным ценам и без проведения аукциона. Таким образом, глава Минсоца растратил более 36,6 млн рублей, выделенных из бюджета на обеспечение инвалидов. Ирину Кем судят вместе с Бехтеревым за дачу взятки и пособничество в растрате. Для нее гособвинение также просит 8 лет заключения штрафа в размере 100 млн 250 тыс. рублей.

Оба подсудимых признают свою вину.

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