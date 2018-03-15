Помощь студенту, который умер в Китае, Казахстан оказывать не будет
Казахстан не будет оказывать помощь семье студента из Караганды, умершего в Китае.
Казахстан не будет оказывать помощь семье студента из Караганды, умершего в Китае.
Об этом корреспонденту Today.kz сообщил руководитель
«Помощь студенту, который погиб в Китае, Казахстан оказывать не будет. Валерий Катиев является гражданином иностранного государства, России», — уточнил Ануар Жайнаков.
Напомним, 14 марта в студенческом общежитии города Чанжоу в Китае скончался девятнадцатилетний житель Караганды. Волонтеры начали сбор средств семье парня. Они сообщили, что для транспортировки тела требуется 15000 долларов. По предварительным данным, причиной смерти послужило пищевое отравление.
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