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16:03 (мск), источник: 365info.kz

Помощь студенту, который умер в Китае, Казахстан оказывать не будет

Казахстан не будет оказывать помощь семье студента из Караганды, умершего в Китае.

Об этом корреспонденту Today.kz сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Помощь студенту, который погиб в Китае, Казахстан оказывать не будет. Валерий Катиев является гражданином иностранного государства, России», — уточнил Ануар Жайнаков.

Напомним, 14 марта в студенческом общежитии города Чанжоу в Китае скончался девятнадцатилетний житель Караганды. Волонтеры начали сбор средств семье парня. Они сообщили, что для транспортировки тела требуется 15000 долларов. По предварительным данным, причиной смерти послужило пищевое отравление.

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