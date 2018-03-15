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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный дебош в поезде устроил пассажир в Иркутской области

Прибывшему полицейскому он предлагал взятку.

Источник: РИА "Новости"

Поездка в поезде «Тында-Кисловодск» обернулась для одного из пассажиров неприятными последствиями. Мужчина устроил пьяный дебош. Не стеснялся в суждениях, ругался матом. Подоспевший полицейский принял решение снять хулигана с поезда, а также привлечь его к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Максимальный штраф за это 1500 рублей, либо арест на 15 суток.

— Нарушитель предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере одной тысячи рублей, чтобы остаться в вагоне и дальше ехать к месту назначения, однако тот отказался от денег, — отметили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На днях было возбуждено уголовное дело на дебошира по статье «Мелкое взяточничество». Теперь ему грозит 200 тысяч рублей штрафа, либо срок до одного года колонии.

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