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16:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Тройное ДТП произошло в Ростове-на-Дону

Тройное ДТП произошло в Ростове-на-Дону 15 марта.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла в 7.50 на пересечении проспекта Шолохова и улицы Каяни.

По предварительным данным, двигавшийся по проспекту автомобиль Kia Сee’d столкнулся с ехавшим в попутном направлении Ford, а затем — с «ГАЗелью».

В результате происшествия никто не пострадал.

Машины получили механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка.

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