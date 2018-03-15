Тройное ДТП произошло в Ростове-на-Дону
Тройное ДТП произошло в
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Тройное ДТП произошло в
Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, авария произошла в 7.50 на пересечении проспекта Шолохова и улицы Каяни.
По предварительным данным, двигавшийся по проспекту автомобиль Kia Сee’d столкнулся с ехавшим в попутном направлении Ford, а затем — с «ГАЗелью».
В результате происшествия никто не пострадал.
Машины получили механические повреждения.
По факту аварии проводится проверка.
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