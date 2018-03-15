На Кубани заново расследуют дело о гибели при пожаре семьи из пяти человек
Пожар произошел в октябре 2013 года в поселке Южном Белореченского района. Уголовное дело закрыли, однако прокуратура добилась возобновления расследования.
Пожар произошел в октябре 2013 года в поселке Южном Белореченского района. Уголовное дело закрыли, однако прокуратура добилась возобновления расследования.
Пожар произошел в ночь на 26 октября 2013 года на территории одного из частных домов поселка на улице Спортивной. При пожаре погибли 33-летний мужчина, его 31-летняя супруга и их дети одного, трех и 12 лет. Семья жила во времянке и, предположительно, строила себе на том же участке новый дом. На сгоревшем подворье было организовано мебельное производство, в связи с чем имелось множество легковоспламеняющихся материалов.
Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По словам адвоката, дело передали в полицию, где его закрыли в связи со смертью предполагаемого виновника пожара.
«Прокурор Белореченского района рассмотрел жалобу родственников погибшей семьи и пришел к выводу, что принятое следователем полиции решение о прекращении уголовного дела вынесено незаконно и необоснованно, следствие по делу проведено неполно. Кроме того, прокуратурой усматривается необходимость подключения к расследованию СКР», — сказал адвокат родственников пострадавших Алексей Аванесян.
По его словам, на обугленных и трудно идентифицируемых телах женщины и детей обнаружены следы горючих веществ. При этом в выгоревшей комнате, в которой от температуры оплавились даже стекла, следователи нашли свечу. А через
В прокуратуре района подтвердили, что материалы уголовного дела направлены руководителю Белореченского межрегионального отдела СУ СКР по краю для дополнительного расследования, пишет «Интерфакс».
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