Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Острова с карты сотрем»: эксперт о реакции РФ на угрозы Британии
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Министр обороны Британии предложил России «заткнуться»
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Почему русские мужчины не нравятся женщинамРусские женщины очень… Нет, не так… ОЧЕНЬ… даже очень-очень-очень недовольны русскими мужчинами.
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
17:09 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани заново расследуют дело о гибели при пожаре семьи из пяти человек

Пожар произошел в октябре 2013 года в поселке Южном Белореченского района. Уголовное дело закрыли, однако прокуратура добилась возобновления расследования.

Пожар произошел в ночь на 26 октября 2013 года на территории одного из частных домов поселка на улице Спортивной. При пожаре погибли 33-летний мужчина, его 31-летняя супруга и их дети одного, трех и 12 лет. Семья жила во времянке и, предположительно, строила себе на том же участке новый дом. На сгоревшем подворье было организовано мебельное производство, в связи с чем имелось множество легковоспламеняющихся материалов.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По словам адвоката, дело передали в полицию, где его закрыли в связи со смертью предполагаемого виновника пожара.

«Прокурор Белореченского района рассмотрел жалобу родственников погибшей семьи и пришел к выводу, что принятое следователем полиции решение о прекращении уголовного дела вынесено незаконно и необоснованно, следствие по делу проведено неполно. Кроме того, прокуратурой усматривается необходимость подключения к расследованию СКР», — сказал адвокат родственников пострадавших Алексей Аванесян.

По его словам, на обугленных и трудно идентифицируемых телах женщины и детей обнаружены следы горючих веществ. При этом в выгоревшей комнате, в которой от температуры оплавились даже стекла, следователи нашли свечу. А через какое-то время на месте пожара обнаружили 35 крупных купюр, обожженных по краям.

В прокуратуре района подтвердили, что материалы уголовного дела направлены руководителю Белореченского межрегионального отдела СУ СКР по краю для дополнительного расследования, пишет «Интерфакс».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фоторепортаж: Поиски пропавшей девочки в Сочи
Фоторепортаж: Финал чемпионата России по художественной гимнастике в Сочи
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь