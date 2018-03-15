На Кубани заново расследуют дело о гибели при пожаре семьи из пяти человек

Пожар произошел в ночь на 26 октября 2013 года на территории одного из частных домов поселка на улице Спортивной. При пожаре погибли 33-летний мужчина, его 31-летняя супруга и их дети одного, трех и 12 лет. Семья жила во времянке и, предположительно, строила себе на том же участке новый дом. На сгоревшем подворье было организовано мебельное производство, в связи с чем имелось множество легковоспламеняющихся материалов.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По словам адвоката, дело передали в полицию, где его закрыли в связи со смертью предполагаемого виновника пожара.

«Прокурор Белореченского района рассмотрел жалобу родственников погибшей семьи и пришел к выводу, что принятое следователем полиции решение о прекращении уголовного дела вынесено незаконно и необоснованно, следствие по делу проведено неполно. Кроме того, прокуратурой усматривается необходимость подключения к расследованию СКР», — сказал адвокат родственников пострадавших Алексей Аванесян.

По его словам, на обугленных и трудно идентифицируемых телах женщины и детей обнаружены следы горючих веществ. При этом в выгоревшей комнате, в которой от температуры оплавились даже стекла, следователи нашли свечу. А через какое-то время на месте пожара обнаружили 35 крупных купюр, обожженных по краям.