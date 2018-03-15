Неизвестный брызнул газом в лицо водителю «скорой», ожидавшего бригаду и больного в одном из дворов Казани, требуя освободить проезд
Казань. 15 марта.
Казань. 15 марта.
По словам собеседника агентства, нападавший в грубой форме потребовал от водителя «скорой», прибывшего с бригадой по вызову, отъехать, чтобы освободить проезд в одном из дворов Казани.
«Водитель наш ответил отказом, объяснив это тем, что он ожидает бригаду и госпитализацию больного. Данный ответ не устроил молодого человека, и он достал газовый баллончик и направил струю в лицо водителю скорой помощи», — сказал представитель станции «скорой».
По его словам, водитель вышел из машины, чтобы прийти в себя. Нападавший продолжил угрожать водителю «скорой», повторно брызнув ему в лицо из газового баллончика, после чего скрылся на своем автомобиле.
Несмотря на случившееся, водитель дождался бригаду с больным и доставил их медицинское учреждение.
«В настоящее время бригада возвращается на станцию. Водитель напишет объяснительную, и будет проведена проверка, он запомнил регистрационный номер автомобиля налетчика. Мы планируем обратиться в правоохранительные органы», — добавил представитель скорой помощи.
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