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16:40 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный брызнул газом в лицо водителю «скорой», ожидавшего бригаду и больного в одном из дворов Казани, требуя освободить проезд

Казань. 15 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Нападение на водителя скорой помощи произошло в Казани в четверг, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» на станции скорой медицинской помощи города.

По словам собеседника агентства, нападавший в грубой форме потребовал от водителя «скорой», прибывшего с бригадой по вызову, отъехать, чтобы освободить проезд в одном из дворов Казани.

«Водитель наш ответил отказом, объяснив это тем, что он ожидает бригаду и госпитализацию больного. Данный ответ не устроил молодого человека, и он достал газовый баллончик и направил струю в лицо водителю скорой помощи», — сказал представитель станции «скорой».

По его словам, водитель вышел из машины, чтобы прийти в себя. Нападавший продолжил угрожать водителю «скорой», повторно брызнув ему в лицо из газового баллончика, после чего скрылся на своем автомобиле.

Несмотря на случившееся, водитель дождался бригаду с больным и доставил их медицинское учреждение.

«В настоящее время бригада возвращается на станцию. Водитель напишет объяснительную, и будет проведена проверка, он запомнил регистрационный номер автомобиля налетчика. Мы планируем обратиться в правоохранительные органы», — добавил представитель скорой помощи.

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