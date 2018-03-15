Лошагин просится в колонию-поселение
Суд против.
Суд против.
Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство
«Выездное заседание Новолялинского райсуда состоялось 14 марта. Об изменении вида исправительного учреждения ходатайствовал его адвокат. Однако для перевода не было оснований: осужденный должен отбыть не менее 2/3 наказания, назначенного судом. В связи с этим производство по ходатайству было прекращено», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Ольга Василенко.
По данным следствия, 22 августа 2013 года «глянцевый» фотограф поссорился с женой Юлией Прокопьевой и свернул ей шею. Труп он вывез в лес около Екатеринбурга, где попытался сжечь.
22 октября 2014 года суд неожиданно оправдал Лошагина. Стороне обвинения удалось довести дело до повторного рассмотрения, и в июне 2015 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес новый вердикт, приговорив Лошагина к 10 годам колонии. В сентябре через Свердловский облсуд адвокатам удалось скостить фотографу срок на 2 месяца.
Лошагин отбывает наказание в Новолялинской ИК-54.
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