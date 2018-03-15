Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
16:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Лошагин просится в колонию-поселение

Суд против.

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство супруги-фотомодели, просил суд смягчить ему условия содержания — перевести из колонии строгого режима в колонию-поселение.

«Выездное заседание Новолялинского райсуда состоялось 14 марта. Об изменении вида исправительного учреждения ходатайствовал его адвокат. Однако для перевода не было оснований: осужденный должен отбыть не менее 2/3 наказания, назначенного судом. В связи с этим производство по ходатайству было прекращено», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Ольга Василенко.

По данным следствия, 22 августа 2013 года «глянцевый» фотограф поссорился с женой Юлией Прокопьевой и свернул ей шею. Труп он вывез в лес около Екатеринбурга, где попытался сжечь.

22 октября 2014 года суд неожиданно оправдал Лошагина. Стороне обвинения удалось довести дело до повторного рассмотрения, и в июне 2015 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес новый вердикт, приговорив Лошагина к 10 годам колонии. В сентябре через Свердловский облсуд адвокатам удалось скостить фотографу срок на 2 месяца.

Лошагин отбывает наказание в Новолялинской ИК-54.

Фотографа Дмитрия Лошагина обязали выплатить 2 млн рублей бывшей тёще
Во время загрузки произошла ошибка.
11 февраля 2016© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Якутии объявили охоту за пропавшим золотом
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь