Лошагин просится в колонию-поселение

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство супруги-фотомодели, просил суд смягчить ему условия содержания — перевести из колонии строгого режима в колонию-поселение.

«Выездное заседание Новолялинского райсуда состоялось 14 марта. Об изменении вида исправительного учреждения ходатайствовал его адвокат. Однако для перевода не было оснований: осужденный должен отбыть не менее 2/3 наказания, назначенного судом. В связи с этим производство по ходатайству было прекращено», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Ольга Василенко.

По данным следствия, 22 августа 2013 года «глянцевый» фотограф поссорился с женой Юлией Прокопьевой и свернул ей шею. Труп он вывез в лес около Екатеринбурга, где попытался сжечь.

22 октября 2014 года суд неожиданно оправдал Лошагина. Стороне обвинения удалось довести дело до повторного рассмотрения, и в июне 2015 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес новый вердикт, приговорив Лошагина к 10 годам колонии. В сентябре через Свердловский облсуд адвокатам удалось скостить фотографу срок на 2 месяца.