Облсуд снизил сумму штрафа экс-мэру Камышлова

Свердловский облсуд не стал пересматривать приговор экс-главе Камышлова Михаилу Чухареву, который был признан виновным в превышении полномочий. Таким образом, апелляционная жалоба прокуратуры была отклонена.

Более того, суд снизил сумму штрафа, назначенного Чухареву, с 280 до 250 тысяч рублей. Об этом «Уралинформбюро» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Камышловский горсуд вынес приговор экс-главе в декабре 2017 года. По данным следствия, чиновник знал о том, что строительство двух домов по улице Строителей, предназначавшихся для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, выполнено лишь частично. Тем не менее в период 2013—2014 годов он подписывал акты выполненных работ и производил их оплаты.