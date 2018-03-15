Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отпевание «богохульника» Табакова грозит обернуться судом
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Вдова Олега Табакова на церемонии прощания с актером
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
Почему русские мужчины не нравятся женщинамРусские женщины очень… Нет, не так… ОЧЕНЬ… даже очень-очень-очень недовольны русскими мужчинами.
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
16:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Облсуд снизил сумму штрафа экс-мэру Камышлова

И отклонил апелляцию прокуратуры.

Свердловский облсуд не стал пересматривать приговор экс-главе Камышлова Михаилу Чухареву, который был признан виновным в превышении полномочий. Таким образом, апелляционная жалоба прокуратуры была отклонена.

Более того, суд снизил сумму штрафа, назначенного Чухареву, с 280 до 250 тысяч рублей. Об этом «Уралинформбюро» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Камышловский горсуд вынес приговор экс-главе в декабре 2017 года. По данным следствия, чиновник знал о том, что строительство двух домов по улице Строителей, предназначавшихся для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, выполнено лишь частично. Тем не менее в период 2013—2014 годов он подписывал акты выполненных работ и производил их оплаты.

Действия Чухарева привели к незапланированным тратам из местного бюджета, поскольку строительство домов все-таки было завершено: в 2015 году администрация подписала договоры с другими компаниями, чтобы устранить недоработки. В общей сложности сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Якутии объявили охоту за пропавшим золотом
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь