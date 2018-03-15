В казанской колонии часовой открыл огонь из-за приближения убийцы-заключенного

Источник: Prokazan.ru

Заключенный вместе с главным энергетиком колонии около 9 часов утра меняли лампочки на внутренней запретной зоне. После окончания работы они, не предупредив об их завершении на одном участке пошли на другой, приблизившись к одному из постов.

— Часовой, увидев приближения заключенного, сначала предупредил его вскриком, а после, когда он не остановился, выстрелил в воздух, — сообщили ProKazan.ru.

После этого энергетик и заключенный остановились, а затем прибывшие караульные отправили их в дежурную часть.