В Самаре лихач протаранил машину ДПС, помял Toyota Land Cruiser и два трамвая

По данным полицейских, примерно в 15:00 на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе автомобилист столкнулся с припаркованной машиной сотрудников ГИБДД и, проигнорировав требование остановиться, поехал по Заводскому шоссе в направлении ул. 22 Партсъезда. Полицейские отправились за ним в погоню.

В пути нарушитель развернулся и поехал в обратную сторону, но на пересечении пр. Кирова и Заводского шоссе вновь не справился с управлением и ударился о припаркованный Toyota Land Cruiser. После удара, лихач развернулся и поехал по Заводскому шоссе в направлении ул. 22 Партсъезда. На пересечении Заводского шоссе и Гаражного проезда он выехал на рельсы, где столкнулся с двумя трамваями, после чего «четырнадцатая» уже не могла больше ехать. Водитель выскочил из легковушки и попытался скрыться на территории ближайших строений, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции.