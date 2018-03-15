О состоянии пострадавших в страшном ДТП в Шымкенте рассказали медики
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Беременную женщину, пострадавшую в жутком ДТП, перевели из отделения реанимации в палату, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Беременную женщину, пострадавшую в жутком ДТП, перевели из отделения реанимации в палату, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Авария произошла накануне около 23.00 в Шымкенте на пересечении улиц Адырбекова и Аргынбекова. На перекрёстке двух улиц столкнулись Opel и BMW. От удара Opel буквально разорвало на две части, кроме того из автомобиля разлилось топливо. На место прибыли экстренные службы реагирования. К счастью, погибших нет, однако шестерых пострадавших, включая ребёнка, забрали в БСМП Шымкента. Четверых из них положили в реанимацию, среди них была и женщина в положении. По заверениям медиков, состояние пострадавших стабильно.
«Беременную уже перевели в палату. Вместе с ней в реанимацию были доставлены четыре человека. Сейчас их жизни ничего не грозит», — отметили в
Что касается ребёнка, то его увезли в Областную детскую больницу Шымкента, состояние в облздраве пока не прокомментировали.
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