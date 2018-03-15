Четыре года в розыске: узбекистанец депортирован на родину из России
Задержанный молодой человек обвиняется в участии в запрещенных организациях.
Задержанный молодой человек обвиняется в участии в запрещенных организациях.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Гражданин Узбекистана, проживавший в России, депортирован на родину, где его подозревают в попытке свержения конституционного строя и участии в экстремистских организациях.
По данным агентства, 24-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области на юге Узбекистана был задержан в Москве сотрудниками МВД РФ.
«Мужчина, совершивший особо опасные преступления и скрывавшийся с 2014 года, депортирован в Узбекистан», — пишет Национальное агентство Узбекистана.
Задержанный обвиняется по ряду статей — по статьям «Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан», «Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку», а также «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях». Санкции по данным статьям предусматривают до 20 лет лишения свободы.
В Узбекистане в последнее время регулярно задерживают граждан страны, участвовавших в экстремистских религиозных организациях. Во вторник Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Абдубосида Ахмаджонова к 15 годам тюремного заключения за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических групп и причастность к подготовке теракта в России. Осужденный в середине 2017 года был задержан в результате совместной операции спецслужб Узбекистана и Турции перед отъездом в РФ.
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