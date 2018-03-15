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18:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Начальника «Ленсвета» задержали за взятку в 59 тысяч рублей

Госслужащий пообещал бизнесмену подключить его фирму к электричеству без оформления документов.

Источник: Reuters

Начальник ГУ «Ленсвет» задержан в Петербурге за взятку в размере 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По версии следствия, 14 марта госслужащий на улице Авиаконструкторов получил от бизнесмена указанную сумму за подключение торговой точки к электричеству без оформления бумаг.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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