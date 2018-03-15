Начальника «Ленсвета» задержали за взятку в 59 тысяч рублей
Госслужащий пообещал бизнесмену подключить его фирму к электричеству без оформления документов.
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Госслужащий пообещал бизнесмену подключить его фирму к электричеству без оформления документов.
Начальник ГУ «Ленсвет» задержан в Петербурге за взятку в размере 59 тысяч рублей, сообщает
По версии следствия, 14 марта госслужащий на улице Авиаконструкторов получил от бизнесмена указанную сумму за подключение торговой точки к электричеству без оформления бумаг.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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