Начальника «Ленсвета» задержали за взятку в 59 тысяч рублей

Начальник ГУ «Ленсвет» задержан в Петербурге за взятку в размере 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По версии следствия, 14 марта госслужащий на улице Авиаконструкторов получил от бизнесмена указанную сумму за подключение торговой точки к электричеству без оформления бумаг.