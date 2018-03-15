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19:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пьяный гражданин с ножом напал на полицейского на Московском вокзале в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО, нетрезвый гражданин вытащил нож стал размахивать им перед сотрудниками патрульно-постовой службы Нижегородского линейного управления.

На требования полицейских прекратить бесчинства мужчина не реагировал. В результате нож был выбит и изъят правоохранителями.

Нарушитель — им оказался 30-летний безработный нижегородец — был направлен на медицинское освидетельствование и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Организована проверка по данному факту. Материалы направлены в Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

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