Пьяный гражданин с ножом напал на полицейского на Московском вокзале в Нижнем Новгороде
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На требования полицейских прекратить бесчинства мужчина не реагировал. В результате нож был выбит и изъят правоохранителями.
Нарушитель — им оказался 30-летний безработный нижегородец — был направлен на медицинское освидетельствование и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Организована проверка по данному факту. Материалы направлены в Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
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