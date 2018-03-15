Пьяный гражданин с ножом напал на полицейского на Московском вокзале в Нижнем Новгороде

На требования полицейских прекратить бесчинства мужчина не реагировал. В результате нож был выбит и изъят правоохранителями.

Нарушитель — им оказался 30-летний безработный нижегородец — был направлен на медицинское освидетельствование и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.