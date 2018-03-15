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18:20 (мск), источник: "Российская газета"

Трое отравившихся в петербургской школе детей попали в реанимацию

Врачи детской клинической больницы № 5 осмотрели детей, поступивших к ним сегодня из петербургской школы № 97. У всех пациентов диагностировано отравление лекарственными препаратами.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «РГ» в детской клинической больнице № 5, состояние детей врачи квалифицируют как тяжелое и стабильно-тяжелое. Трое пострадавших находятся в реанимации.

Тем не менее, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Все ученики пребывают в сознании, идут на контакт с врачами.

Напомним, сегодня из школы № 97 госпитализировали 17 учащихся 7-х и 8-х классов. Дети съели таблетки, которые принесла на занятия одна из семиклассниц.

Что это было за лекарство и откуда девочка его взяла, сейчас выясняют следователи. Полицейские изъяли коробку с таблетками и отправили ее на экспертизу.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку в связи со случившимся.

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