Россиянин подал в суд на журнал за «пропаганду эмиграции» в США
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россиянин подал в Симоновский суд Москвы иск к женскому журналу Elle с требованием опровергнуть публикацию, которая, по его мнению, пропагандирует эмиграцию «во вражески настроенную Америку», сообщил РИА Новости в четверг представитель истца, предоставив копию документа.
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