Россиянин подал в суд на журнал за «пропаганду эмиграции» в США

Источник: РИА Новости

«Ответчиком через собственный сайт распространяется реклама в виде текста “Какая страна вам подходит?”. Данный текст является заказной провокацией для разжигания розни между гражданами России, основанный на выделении их желаний и для подталкивания к переезду в другие страны с целью сокращения населения РФ и создания дестабилизированной ситуации в стране», — говорится в иске.

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По мнению мужчины, публикация представляет собой тест с вопросами, по итогам ответов на которые сайт предлагает результат. Истец полагает, что чаще всего наиболее благоприятной для читателя страной признается США.

«(Это) наводит на скрытое подстрекательство к необходимости покинуть РФ и перебраться именно во вражески настроенную Америку», — отметил истец, поясняя, что он, как патриот, в действиях редакции журнала усматривает «пропаганду антироссийской программы по переезду в другие страны».

Таким образом, истец требует суд обязать женский журнал ELLE «за свой счет осуществить публичное опровержение недостоверной рекламы».