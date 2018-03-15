Воронежский суд оставил главу Хохольского района на 11 месяц домашнего ареста

Источник: Вести - Воронеж

Ленинский районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста главе Хохольского района Павлу Пономарёву на один месяц — до 17 апреля 2018 года. Как сообщили в суде, условия меры пресечения для чиновника останутся прежними. До этого Пономарёву разрешили видеться с внуками без ограничений во времени и совершать ежедневные прогулки рядом с домом с 6:00 до 22:00.

Для Павла Пономарёва пошёл 11 месяц содержания под домашним арестом. В мае 2018 года будет годовщина уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновника обвиняют в том, что принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей на строительство сельского храма. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так, по указанию главы района, работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Поведение чиновника «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения». Павел Пономарёв также угрожал предпринимателю, что «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи.

После задержания в мае 2017 года с Павла Пономарёва следователи регионального СК взяли обязательство о явке, так как он полностью признавал свою вину в преступлении. Однако Пономарёв изменил свою позицию, от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков. По мнению следователей, вернувшись после допросов, Пономарёв стал угрожать потерпевшему и свидетелям. Поэтому следователи были вынуждены ходатайствовать о помещении Пономарёва в СИЗО. Защите чиновника удалось добиться для него домашнего ареста, который в случае обвинительного приговора будет зачтён в срок наказания.