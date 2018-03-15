Воронежский суд оставил главу Хохольского района на 11 месяц домашнего ареста
Павлу Пономарёву продлили меру пресечения на месяц.
Павлу Пономарёву продлили меру пресечения на месяц.
Ленинский районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста главе Хохольского района Павлу Пономарёву на один месяц — до 17 апреля 2018 года. Как сообщили в суде, условия меры пресечения для чиновника останутся прежними. До этого Пономарёву разрешили видеться с внуками без ограничений во времени и совершать ежедневные прогулки рядом с домом с 6:00 до 22:00.
Для Павла Пономарёва пошёл 11 месяц содержания под домашним арестом. В мае 2018 года будет годовщина уголовного дела о превышении должностных полномочий. Чиновника обвиняют в том, что принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей на строительство сельского храма. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так, по указанию главы района, работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Поведение чиновника «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения». Павел Пономарёв также угрожал предпринимателю, что «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи.
После задержания в мае 2017 года с Павла Пономарёва следователи регионального СК взяли обязательство о явке, так как он полностью признавал свою вину в преступлении. Однако Пономарёв изменил свою позицию, от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков. По мнению следователей, вернувшись после допросов, Пономарёв стал угрожать потерпевшему и свидетелям. Поэтому следователи были вынуждены ходатайствовать о помещении Пономарёва в СИЗО. Защите чиновника удалось добиться для него домашнего ареста, который в случае обвинительного приговора будет зачтён в срок наказания.
По ходатайству следователя Павла Пономарёва на время расследования отстранили от должности. Сейчас обязанности главы администрации Хохольского района исполняет Михаил Ельчанинов, который до этого возглавлял администрацию Репьёвского района.
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