Топ-менеджер из Петербурга отделался условным сроком за хищение 320 млн

В Петербурге топ-менеджер получил условный срок за хищение средств суммой не менее 321 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Приговор Дмитрию Соколову был вынесен накануне.

Как установил суд, в 2009 году компания «Интарсия» должна была реконструировать Дом со львами на Вознесенском проспекте для открытия в нем пятизвездочной гостиницы. Предприятию было перечислено 1,6 миллиарда рублей, однако в результате фирма не выполнила часть работ, а деньги были незаконно присвоены.