Топ-менеджер из Петербурга отделался условным сроком за хищение 320 млн
Фирма присвоила деньги на реконструкцию Дома со львами.
Фирма присвоила деньги на реконструкцию Дома со львами.
В Петербурге
Как установил суд, в 2009 году компания «Интарсия» должна была реконструировать Дом со львами на Вознесенском проспекте для открытия в нем пятизвездочной гостиницы. Предприятию было перечислено 1,6 миллиарда рублей, однако в результате фирма не выполнила часть работ, а деньги были незаконно присвоены.
Бывший заместитель генерального директора «Интарсии» Дмитрий Соколов полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Приговор генеральному директору предприятия еще не вынесен.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.