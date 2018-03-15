Узбекский блогер признал вину в суде
Ранее Абдуллаев сообщал о применении к нему пыток, но судмедэкспертиза не подтвердила это, следующее заседание состоится 26 марта.
Ранее Абдуллаев сообщал о применении к нему пыток, но судмедэкспертиза не подтвердила это, следующее заседание состоится 26 марта.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекский блогер и экономист Хаетхан Насреддинов, обвиняемый в посягательстве на конституционный строй республики, в четверг на втором заседании суда в Ташкенте признал свою вину.
Ташкентский городской суд по уголовным делам 7 марта приступил к рассмотрению дела в отношении Насреддинова, а также
«Хаетхан Насреддинов сегодня на заседании суда полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям», — сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, Абдуллаев заявил о своей невиновности и сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. «Сегодня на заседании были объявлены результаты судебной медэкспертизы, которые не подтвердили факта применения физического воздействия к Абдуллаеву в период следствия», — добавил представитель суда.
По данным обвинения, подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Представители защиты настаивают на их полной невиновности. В рамках данного уголовного дела в числе обвиняемых также два местных предпринимателя, они подозреваются в предоставлении информации Абдуллаеву и Насреддинову.
«Один из них также заявил о признании своей вины, другой признал свою вину частично», — добавил представитель суда. Следующее судебное заседание запланировано на 26 марта.
По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насреддинов — двумя месяцами позже. Абдуллаев также подозревается в сотрудничестве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции. Базирующаяся в
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