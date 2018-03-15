Пропавшая в Приднестровье 15-летняя школьница нашлась
Как оказалось, она отправилась к парню и не сказала об этом маме.
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Как оказалось, она отправилась к парню и не сказала об этом маме.
Хорошая новость: пятнадцатилетняя школьница, которая пропала в Приднестровье утром 7 марта, нашлась спустя неделю. Она жива и невредима, как оказалось, она просто отправилась в гости к своему молодому человеку из Рыбницы. Девушка вернулась домой, розыск прекращен, сообщает МВД Приднестровья.
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