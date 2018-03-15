Пропавшая в Приднестровье 15-летняя школьница нашлась

Хорошая новость: пятнадцатилетняя школьница, которая пропала в Приднестровье утром 7 марта, нашлась спустя неделю. Она жива и невредима, как оказалось, она просто отправилась в гости к своему молодому человеку из Рыбницы. Девушка вернулась домой, розыск прекращен, сообщает МВД Приднестровья.