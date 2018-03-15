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19:59 (мск), источник: Zakon.kz

18 человек заразились кишечной инфекцией в детском саду Астаны

Двое из заболевших взрослые, остальные маленькие дети.

Источник: Zakon.kz

В Акимате Астаны рассказали о результатах проверки детского сада № 36, воспитанники которого в начале февраля заразились острой кишечной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

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По данным управления образования, в общей сложности заболели 18 человек, двое из которых взрослые, остальные маленькие дети. Ранее же сообщалось о 15 пострадавших. При этом точную причину заражения в акимате назвать отказались, посоветовав обратиться с этим вопросом в департамент охраны общественного здоровья. Сам детский сад работу уже возобновил.

— По линии СЭС проведена очень большая работа, взяты анализы у всего персонала, проведены лабораторные исследования. Результаты работы показали, что была инфекция, но как, от кого, каким образом, все-таки было бы правильнее, если ответы дадут компетентные органы. На сегодня, получается, 18 детей заболело, из них двое взрослых, 16 детей, — говорит начальник отдела дошкольного воспитания и обучение управления образования г. Астана Ляззат Разбекова.

Напомним, в начале февраля сразу несколько детей заразились острой кишечной инфекцией в детском саду № 36. У всех малышей наблюдались одинаковые симптомы: рвота, расстройство желудка и высокая температура. На недомогание пожаловалась и одна из воспитательниц учреждения. Детский сад закрыли на обработку и провели проверку. Специалисты выявили нарушения санитарных правил: отсутствие фильтров для воды и неправильное хранение продуктов. В результате проверки заведующая детским садом и медработник были уволены.

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