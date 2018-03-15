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20:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Солдат впал в кому после трех выстрелов в голову в Алматинской области

Инцидент произошел во время несения караула в исправительной колонии. Военные считают, что речь идет о нарушении мер безопасности. У родных Ертугана Умарханова своя версия произошедшего, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

21-летний срочник из Восточного Казахстана служил в поселке Заречный всего три месяца. Ранение Ертуган Умарханов получил из своего же автомата Калашникова. Сейчас парень находится в Капшагайской городской больнице.

Командиры части рассказали о произошедшем.

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«Военнослужащие услышали выстрелы, подбежали, он уже находился на земле. Приехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия находился его автомат. С его автомата были произведены выстрелы», — рассказывает заместитель командира в/ч 7552 Ержан Баймолдин.

ЧП произошло два дня назад, в полночь. Ертуган Умарханов отстоял на посту в исправительной колонии три часа. Уже при смене караула прозвучали пять выстрелов. Основная версия произошедшего у военных — нарушение мер безопасности, причем намеренное. С их слов, камера запечатлела, как солдат сам перезарядил автомат Калашникова, хотя делать этого не должен был.

«Возможно, данный случай случился, когда он переводил оружие из положения на ремень в положение боевое. Достаточно одного раза одним пальцем коснуться на курок, можно произвести сразу тридцать выстрелов, можно пять, можно три», — говорит начальник отделения в/ч 7552 Баглан Калдыбеков,

В армию парень пошел служить добровольно, так как учился на пожарного и хотел работать по профессии. Срочники охраняют преступников в исправительной колонии с максимальной мерой безопасности. Служить там непросто и многие просто не выдерживают.

Но поверить в версию командиров родные, конечно, не могут. Поэтому у них есть свое мнение на этот счет.

«Он служит в части, с ним служат служащие контрактной службы. Ребята, прошедшие огонь и воду, так сказать, уже служившие, старше его намного, опытные. И они, я думаю, оказывали психическое давление на него. Матери один раз жаловался, что ему тяжело, что он не выдержит», — говорит дядя пострадавшего солдата Тлеугазы Аюпов.

Состояние солдата сейчас крайне тяжелое. Операция на головной мозг длилась больше пяти часов. Ертуган находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи пока не делают никаких прогнозов.

Все детали произошедшего теперь предстоит выяснить сотрудникам военно-следственного управления Алматы.

Расследование на территории исправительного учреждения они уже завершили — забрали все вещественные доказательства, в том числе и тот самый автомат Калашникова, из которого были совершены выстрелы. Родственники пострадавшего солдата в свою очередь написали заявление в военную прокуратуру с просьбой провести объективное расследование и наказать виновных.

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