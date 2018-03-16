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10:07 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде в результате погони задержан водитель автомобиля без номеров

Настоящая погоня развернулась ночью в Волгограде. На улице Комсомольской сотрудники ДПС заметили «Мерседес» без номеров.

Требования остановиться водитель проигнорировал. Экипажи отдельного батальона ДПС пустились в погоню. Преследовали нарушителя по территории трех районов. Водитель пытался затеряться во дворах, грубо нарушал правила дорожного движения. В итоге полицейским удалось заблокировать автомобиль в жилом массиве Краснооктябрьского района.

Нарушителем оказался 28-летний инженер-бурильщик из Жирновска. От медосвидетельствования он отказался. Утверждал, что невиновен, бросив машину, мужчина пытался убедить полицейских, что не управлял ею. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело — за езду в нетрезвом виде ранее и административные материалы по целому ряду статей.

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