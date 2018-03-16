В Волгограде в результате погони задержан водитель автомобиля без номеров
Настоящая погоня развернулась ночью в Волгограде. На улице Комсомольской сотрудники ДПС заметили «Мерседес» без номеров.
Настоящая погоня развернулась ночью в Волгограде. На улице Комсомольской сотрудники ДПС заметили «Мерседес» без номеров.
Требования остановиться водитель проигнорировал. Экипажи отдельного батальона ДПС пустились в погоню. Преследовали нарушителя по территории трех районов. Водитель пытался затеряться во дворах, грубо нарушал правила дорожного движения. В итоге полицейским удалось заблокировать автомобиль в жилом массиве Краснооктябрьского района.
Нарушителем оказался 28-летний
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