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21:37 (мск), источник: РИА Новости

В Майами рухнул пешеходный мост

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.

Источник: Daily Mirror

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По данным телеканала, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

На месте инцидента ведутся спасательные работы.

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