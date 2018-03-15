В Майами рухнул пешеходный мост
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.
Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По данным телеканала, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.
На месте инцидента ведутся спасательные работы.
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