Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Дочку Пугачевой и Галкина называют будущей «красой Москвы»
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
«Диснеевская принцесса» вытолкала из сугроба полицейский грузовик
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Царь-яма в Таганроге-2: грузовик провалился под асфальт

Фото с места ЧП обсуждают в социальной сети.

Одним грандиозным провалом асфальта история уходящим под землю Таганрогом не закончилась. После ЧП на улице Сергея Шило 15 марта образовалась огромная яма на улице Ейская, что расположена неподалеку. В сети появилось фото, на котором запечатлен грузовик, наполовину провалившийся под землю.

— Утром забился коллектор, приехала машина с рабочими и задней частью попала в провал, — рассказал автор снимка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях люди недоумевают: неужели город уходит под землю? По поводу новой ямы городские чиновники пока не сделали никаких заявлений. Местный водоканал лишь сообщает о том, что в реках Дон и Миус снизился уровень воды в местах водозабора, в результате чего подача холодного водоснабжения в городе осуществлялась с пониженным давлением.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Геофизик Живаго
Во Владивостоке котенка леопарда Милашу воспитывает подружка-овчарка
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь