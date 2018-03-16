Царь-яма в Таганроге-2: грузовик провалился под асфальт
Фото с места ЧП обсуждают в социальной сети.
Фото с места ЧП обсуждают в социальной сети.
Одним грандиозным провалом асфальта история уходящим под землю Таганрогом не закончилась. После ЧП на улице Сергея Шило 15 марта образовалась огромная яма на улице Ейская, что расположена неподалеку. В сети появилось фото, на котором запечатлен грузовик, наполовину провалившийся под землю.
— Утром забился коллектор, приехала машина с рабочими и задней частью попала в провал, — рассказал автор снимка.
В комментариях люди недоумевают: неужели город уходит под землю? По поводу новой ямы городские чиновники пока не сделали никаких заявлений. Местный водоканал лишь сообщает о том, что в реках Дон и Миус снизился уровень воды в местах водозабора, в результате чего подача холодного водоснабжения в городе осуществлялась с пониженным давлением.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.