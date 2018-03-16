Царь-яма в Таганроге-2: грузовик провалился под асфальт

Одним грандиозным провалом асфальта история уходящим под землю Таганрогом не закончилась. После ЧП на улице Сергея Шило 15 марта образовалась огромная яма на улице Ейская, что расположена неподалеку. В сети появилось фото, на котором запечатлен грузовик, наполовину провалившийся под землю.

В комментариях люди недоумевают: неужели город уходит под землю? По поводу новой ямы городские чиновники пока не сделали никаких заявлений. Местный водоканал лишь сообщает о том, что в реках Дон и Миус снизился уровень воды в местах водозабора, в результате чего подача холодного водоснабжения в городе осуществлялась с пониженным давлением.