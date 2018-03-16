В Москве ограбили ювелирный магазин на десять миллионов рублей

«На Ленинградском проспекте был совершен налет на ювелирный магазин. Налетчики вошли и разбили витрины, похитив ювелирные изделия. Сумма похищенного, по предварительным данным, составила более 10 миллионов рублей, но подсчет ценностей пока еще ведется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, грабители скрылись на машине. Полиция сейчас разыскивают ее по городу.