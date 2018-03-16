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00:13 (мск), источник: РИА Новости

В Москве ограбили ювелирный магазин на десять миллионов рублей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Налетчики ограбили ювелирный магазин «Серебряный мир» на Ленинградском проспекте на севере Москвы на сумму более 10 миллионов рублей и скрылись на машине, полиция объявила автомобиль в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«На Ленинградском проспекте был совершен налет на ювелирный магазин. Налетчики вошли и разбили витрины, похитив ювелирные изделия. Сумма похищенного, по предварительным данным, составила более 10 миллионов рублей, но подсчет ценностей пока еще ведется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, грабители скрылись на машине. Полиция сейчас разыскивают ее по городу.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, сообщив, что ущерб от действий грабителя пока оценивается правоохранителями. По данным полиции, неизвестные вошли в магазин и угрожая, предположительно, пистолетом, похитили ювелирные украшения. Подозреваемых ищут, добавили в главке.

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