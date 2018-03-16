В Москве ограбили ювелирный магазин на десять миллионов рублей
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Налетчики ограбили ювелирный магазин «Серебряный мир» на Ленинградском проспекте на севере Москвы на сумму более 10 миллионов рублей и скрылись на машине, полиция объявила автомобиль в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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