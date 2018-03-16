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00:52 (мск), источник: Tengrinews

Водитель Mercedes протаранил припаркованный грузовик в Алматы

В Алматы водитель Mercedes протаранил припаркованный грузовик Hyundai, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло на улице Татибекова. Водитель Mercedes не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованный Hyundai. От удара внедорожник отбросило в дерево. В результате ДТП пострадал пассажир грузовика. С различными травмами его госпитализировали.

Как выяснилось позже, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимается полиция города.

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