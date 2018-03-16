Водитель Mercedes протаранил припаркованный грузовик в Алматы
В Алматы водитель Mercedes протаранил припаркованный грузовик Hyundai, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
В Алматы водитель Mercedes протаранил припаркованный грузовик Hyundai, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
ДТП произошло на улице Татибекова. Водитель Mercedes не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованный Hyundai. От удара внедорожник отбросило в дерево. В результате ДТП пострадал пассажир грузовика. С различными травмами его госпитализировали.
Как выяснилось позже, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимается полиция города.
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