Водитель Mercedes протаранил припаркованный грузовик в Алматы

ДТП произошло на улице Татибекова. Водитель Mercedes не справился с управлением и на полном ходу врезался в припаркованный Hyundai. От удара внедорожник отбросило в дерево. В результате ДТП пострадал пассажир грузовика. С различными травмами его госпитализировали.